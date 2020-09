È stato pubblicato pochi minuti fa, il bollettino aggiornato della Asl di Latina in merito all'emergenza Coronavirus in provincia. Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 3 nuovi casi positivi, di cui due trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Fondi (2) e di Latina (1). Non si registrano nuovi decessi.

"Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al "drivein" e ridurre i tempi di attesa necessari per l'esecuzione dei tamponi, si raccomanda l'utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL - si legge nella nota della Asl - Si comunica che nella giornata di domenica 6 settembre il servizio di "drive-in" per l'effettuazione dei tamponi, sito presso l'ospedale S.M. Goretti di Latina, chiuderà alle ore 14.00".