Da diverse settimane, a Lariano, non arrivavano aggiornamenti rispetto all'emergenza Covid-19. Poco fa, invece, il sindaco Maurizio Caliciotti ha deciso di fare il punto della situazione e di sviscerare i dati della piattaforma online della Asl Roma 6.

A oggi, nella cittadina della provincia romana, ci sono otto casi di positività al Coronavirus: sette persone sono in isolamento domiciliare e una è ricoverata. «I nuovi positivi rilevati, perlopiù giovani e asintomatici - ha evidenziato il sindaco -, sono da ricondurre a link di rientro da località turistiche».

Al contempo, ci sono anche quattro persone non positive sottoposte alla misura preventiva in ambito domiciliare, per le quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute.

«Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari - ha aggiunto Caliciotti - indossando la mascherina, lavando spesso le mani e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro».

In totale, dunque, dall'inizio della pandemia a oggi Lariano ha visto 58 casi di Coronavirus: oltre agli otto attualmente positivi, si registrano undici decessi e 39 guarigioni.