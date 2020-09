Arriva l'aggiornamento quotidiano rispetto all'emergenza Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. Dalla Asl Roma 6, infatti, hanno reso noto che sono stati accertati altri venti casi di Covid-19, con 14 di questi che risultano essere di rientro dai luoghi delle vacanze.

Dodici, infatti, hanno dei link con la Sardegna, mentre gli altri due sono collegati con la Sicilia e la Puglia. I restanti contagi hanno l'indagine epidemiologica in corso oppure sono dei contatti di casi positivi già isolati.

In totale, dunque, i contagi totali dall'inizio della pandemia hanno superato quota 1.900: in particolare, si annoverano nelle statistiche 1.917 casi di Coronavirus da marzo a oggi. In questo numero sono compresi i 135 deceduti, i 1.037 guariti (quattro in più rispetto all'ultima rilevazione) e i 745 attualmente positivi.