Infine, il dato sui guariti: sono diventati 209.610, cioè 583 in più rispetto a ieri.

Aumentano, seppur di poco, i decessi: oggi se ne contano 11, ossia cinque in più rispetto a ieri: il totale delle vittime del Covid-19, dunque, sale a 35.534 persone.

Gli individui attualmente positivi al virus, invece, sono 31.194, ossia 1.095 in più di ieri: tra loro, ci sono 1.620 persone ricoverate con sintomi, 121 ospitate nei reparti di Terapia intensiva e 29.453 in isolamento domiciliare.

In particolare, oggi sono stati registrati 1.695 casi di Covid-19, ossia "solo" 38 in meno rispetto a ieri; dall'inizio della pandemia, dunque, i contagi totali hanno toccato quota 276.338 persone.

Un trend di nuovi casi costante, con le persone attualmente positive che sono quasi 1.100 in più di ieri. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal bollettino quotidiano del ministero della Salute riguardo all'emergenza Coronavirus.

