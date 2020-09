Non ce l'ha fatta Erik D'Arienzo, il ragazzo di 28 anni trovato privo di sensi lungo la Pontina nella notte di domenica scorsa al confine tra Latina e Sabaudia: dopo una settimana di agonia nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti, è morto per le complicazioni delle ferite riportate in circostanze ancora da chiarire, un mistero finito al centro di un'inchiesta della Procura.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Latina: la versione ufficiale per ora è quella di una caduta accidentale dallo scooter di un amico, ma è forte il sospetto che il ragazzo di Bella Farnia sia rimasto vittima di un brutale pestaggio.