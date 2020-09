Ha i contorni di una vera tragedia quanto accaduto nel corso della notte a Colleferro. Durante una rissa tra ragazzi, pare di Artena e Paliano, proprio un giovane del paese ciociaro ci ha rimesso la vita. Il giovane ventunenne Willy Monteiro Duarte è stato ucciso di botte. Al momento i carabinieri starebbero ascoltando quattro ragazzi di Artena che avrebbero preso parte alla rissa finita male. I fatti hanno lasciato sgomenta l'intera città, che mai si sarebbe aspettata di risvegliarsi con una notizia così brutale. Nelle prossime ore si cercherà di capire se effettivamente i responsabili dell'omicidio siano le persone portate in caserma e quali siano stati i motivi del pestaggio. Al momento non si esclude che possa esserci stato addirittura uno scambio di persona.

