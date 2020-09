Le raccomandazioni della Asl: "Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al "drive-in" e ridurre i tempi di attesa necessari per l'esecuzione dei tamponi - ha ribadito la Asl di Latina - si raccomanda l'utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL".

Rispetto alla giornata di ieri si registrano 11 nuovi casi positivi al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), Gaeta (1), Latina (5) e Terracina (2). Il quadro generale dell'emergenza sanitaria vede 823 casi; il 14,31 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 551 guariti; 37 deceduti; 235 guariti di cui 185 trattati a domicilio (restano 50, dunque, i pontini ricoverati nelle strutture ospedaliere, 18 nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Goretti di Latina).

