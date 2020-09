Anche quella di oggi è stata una giornata impegnata nel capoluogo pontino per vigili del fuoco e protezione civile sul fronte degli incendi. Un rogo di sterpaglie si è sviluppato a Borgo San Michele, alla periferia del capoluogo pontino e immediatamente è scattato l'allarme ed è intervenuto il personale della protezione civile di Passo Genovese insieme ai vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina.

Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte e sono state subito domate. Il fuoco è divampato a poca distanza da via Capograssa, dove in passato sono stati registrati altri roghi. La situazione è rimasta sotto controllo ma le zone considerate a rischio, che si trovano in periferia, vengono costantemente monitorate. Nell'estate del 2020 sono stati molti i roghi divampati a Latina, da via Nascosa, a via del Lido a via Sabotino: l'ultimo sabato.