E' in gravi condizioni l'uomo rimasto ferito ieri mattina in via Artemide, strada che si trova nella zona periferica sud di Cisterna di Latina. La persona trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina è un 82enne residente nel comune pontino. Tutto è accaduto intorno alle ore 9.00: l'anziano, secondo una prima ricostruzione, era impegnato in un lavoro di pulizia con un trattore a bordo strada quando, per cause ovviamente al vaglio degli inquirenti, gli sarebbe caduto addosso un grosso palo. E l'improvviso distacco del traliccio gli ha provocato diverse ferite.

L'82enne è stato soccorso sul posto dallo staff sanitario, arrivato in via Artemide con un'ambulanza e un'automedica. Sul posto, per eseguire tutti i rilievi del caso, anche una pattuglia dei Carabinieri. Spetterà adesso alle Forze dell'ordine del reparto territoriale di Aprilia fare chiarezza sull'accaduto. Il ferito dal pronto soccorso è stato trasferito in reparto. Le sue condizioni, definite gravi al momento dell'ingresso nell'ospedale di Latina, rimangono tali. La prognosi, vista anche l'età del paziente, rimane riservata.