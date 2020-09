Colpo grosso nella notte fra sabato e domenica a San Felice Circeo, dove i ladri sono fuggiti con un bottino di oltre 60mila euro costituito da denaro contante, preziosi e un'automobile.

L'accaduto è stato scoperto ieri mattina da un imprenditore romano che alloggiava nell'abitazione "visitata" dai topi d'appartamento, situata in via del Faro. Ancora un colpo compiuto nella zona di Quarto Caldo, dove sorgono diverse abitazioni di pregio, caratterizzate anche dal fatto che sono distanti dal centro abitato e – nell'ottica dei ladri – lontane da occhi indiscreti.

Quando i malviventi hanno agito, in casa c'erano persone. Nessuno si è però accorto dell'irruzione avvenuta nel cuore della notte. Come appurato dopo la brutta scoperta, i ladri si sono fatti strada forzando una delle porte dell'abitazione praticando un foro accanto alla serratura.

Una volta all'interno della villa, i topi d'appartamento hanno cercato subito oggetti di valore e facili da portare via. Hanno prelevato quindi dei gioielli e del denaro contante per un valore di circa ventimila euro. Sono riusciti a trovare anche le chiavi di un'automobile che era parcheggiata nel cortile dell'abitazione, una Volkswagen Touareg di recente immatricolazione, il cui valore sul mercato è stato quantificato in circa cinquantamila euro. Dopodiché i banditi – ad agire sicuramente più di una persona – sono fuggiti via.

Ieri mattina la brutta scoperta per l'imprenditore, che quando si è accorto del furto subìto ha allertato le forze dell'ordine. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, diretti dal luogotenente Antonio Mancini e sotto il coordinamento del capitano Francesco Vivona, alla guida della Compagnia di Terracina.

Se presenti, saranno acquisiti i filmati delle telecamere installate nella zona per cercare di capire se possano aver ripreso delle immagini utili ai fini investigativi. Potrebbero ad esempio aver inquadrato il mezzo utilizzato dai ladri per raggiungere via del Faro.

All'inizio del mese di agosto, sempre in via del Faro, si era verificato un altro episodio simile, con un furto compiuto all'interno di un'abitazione. In quel caso i malviventi avevano rubato oro e vestiti griffati per un valore complessivo di circa 25mila euro.