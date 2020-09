Nel medesimo ambito veniva altresì denunciato un 55 enne di napoli sorpreso alla guida di autovettura già oggetto di furto, dopo che lo stesso aveva tentato di effettuare un altro furto all'interno di un'auto parcheggiata in quel nel centro cittadino.

L'uomo, nel corso di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti 3,2 grammi di cocaina ed 0,9 grammi di hashish.

Nella giornata odierna, al termine di un predisposto servizio finalizzato a contrastare i reati in materia di stupefacenti e di natura predatoria, i militari della stazione carabinieri di Campoverde e del Norm di Aprilia hanno denunciato un 37 enne di Velletri.

