In particolare i suddetti con artifici e raggiri, previo bonifico di 4000 euro – poi risultato falso - affittavano uno yacht, omettendo di restituirlo alla scadenza del contratto.

Nella giornata di oggi, a Terracina, i carabinieri della locale Compagnia, a conclusione di indagini, identificavano e denunciavano in stato di libertà, per concorso nel reato di truffa, un 43 enne ed un 41 enne di Roma.

