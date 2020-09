Un dolore grande. Tante domande e ancora poche risposte. L'unica certezza che il loro figlio non c'è più. Uscito di casa ieri, non ha fatto più ritorno nell'abitazione di via Mole del Casale a Paliano. È stato ucciso di botte a Colleferro la notte scorsa. Su chi abbia provocato la morte di Willy Monteiro 21 anni, e per quale motivo, stanno indagando i carabinieri di Colleferro che continuano ad ascoltare persone per ricostruire quanto accaduto. Fermati alcuni giovani, sembrerebbe di Artena, anche se vige il massimo riserbo da parte degli investigatori.



Sconvolti anche gli amici, alcuni li abbiamo incontrati proprio davanti casa del giovane, poche ore fa. Anche loro non riescono a darsi pace e a capire chi e per quale motivo possa aver ucciso di botte Willy, un ragazzo dal cuore grande, sempre gentile, disponibile con tutti, con la passione per il calcio e la cucina. Così lo ricordano i suoi amici. Gli amici che abbiamo incontrato poco fa davanti casa del ventunenne. Erano accanto a papà Armando, originario di Capo Verde, tornato da poco insieme alla moglie da Colleferro, dove si sono diretti questa mattina appena hanno ricevuto la telefonata da parte dei carabinieri.



"Un ragazzo d'oro. Non ha mai fatto del male a nessuno. Non ha mai discusso con nessuno. Non riesco a capire". Poche parole di papà Armando, ma ripetute con gli occhi lucidi, mentre il dolore della mamma di Willy e della sorella squarciavano il silenzio di una città che si è svegliata con una terribile notizia. Willy lavorava come cuoco in un ristorante di Artena. Aveva studiato all'istituto alberghiero di Fiuggi. Tra le sue passioni quella del calcio, ha giocato per anni con una squadra di calcio di Paliano. Un ragazzo molto stimato.

Tanti anche i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di persone che nn conoscevano il ventunenne ma hanno appreso la notizia anche dalle cronache nazionali. Nella giornata di domani con apposita ordinanza il sindaco di Paliano Domenico Alfieri ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino: "Questa sera alle 20.30 assieme al Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e al Sindaco di Artena Felicetto Angelini deporremo dei fiori nel luogo dove ha perso la vita questa notte il nostro amato Willy".