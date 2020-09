Nuovo caso di Coronavirus ad Anzio. Dopo le due guarigioni di ieri e la conseguente diminuzione degli attuali positivi, oggi il numero dei contagiati dal Covid-19 è tornato a crescere.

Nel primo pomeriggio, infatti, dal Comune hanno fatto sapere che, in base alle comunicazioni della Asl Roma 6, sono complessivamente 28 i cittadini che attualmente sono positivi al Covid-19, con un nuovo caso registrato nella giornata di oggi. Tra gli attuali contagiati, cinque persone sono ricoverate in ospedale e 23 risultano in isolamento domiciliare.

«Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus» è stato il commento del sindaco, Candido De Angelis.