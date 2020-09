Tremendo scontro ieri mattina sul nuovo tratto della 156 dei Monti Lepini. Intorno alle 11:30 due tir, provenienti da corsie opposte, si sono scontrati frontalmente. Un impatto violentissimo, che ha interessato anche una Smart che sopraggiungeva dietro uno dei mezzi pesanti. Ad avere la peggio i due autotrasportatori, le cui cabine sono andate praticamente distrutte, mentre il conducente dell'utilitaria è uscito illeso.

A prestare i primi soccorsi sono stati gli automobilisti che si trovavano a percorrere quel tratto di strada e che hanno assistito allo scontro tra i due mezzi pesanti. Sul posto, contattati dagli stessi automobilisti, sono arrivati tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale e due ambulanze del 118, il cui personale sanitario si è occupato di stabilizzare i due uomini alla guida dei tir, un 28enne e un 52enne.

Per entrambi si è reso necessario il trasferimento al Santa Maria Goretti di Latina, all'interno del quale sono entrati in codice rosso per dinamica. Il traffico veicolare ha subito pesanti ripercussioni, con code lunghe anche un'ora in entrambe le direzioni. Gli agenti hanno lavorato a lungo esaminando eventuali tracce di frenate sull'asfalto per ricostruire la dinamica. Non si esclude un colpo di sonno o un malore di uno degli autotrasportatori che avrebbe invaso la corsia opposta provocando l'impatto con l'altro mezzo.