Amici e gente comune hanno provato a bloccare le auto dei carabinieri nel tentativo di linciare i quattro trasportati in carcere. Omicidio preterintenzionale per quattro, favoreggiamento per il conducente del costoso suv nero. Scuro come l'anima di chi non ha esitato a dimostrare il proprio machismo prendendosela con un avversario che tale non era. Gli inquirenti starebbero valutando l'aggravante razziale per i quattro assassini del giovane Willy, palestrati e tatuati come esige il copione che solitamente strappa espressioni ammirate dalle naviganti del web finalmente indignate.

All'uscita dalla caserma, nel tardo pomeriggio di ieri, in molti hanno provato ad artigliare le vetture di servizio che portavano gli arrestati in carcere. Espressioni sgomente di dolore e di rabbia verso gli autori di una tragedia che non può avere alcuna attenuante. I mea culpa di chi crede di sgravarsi la coscienza non funzionano. Ammettere di aver fallito o almeno sbagliato nel ruolo di genitori, educatori, istituzioni, non ridà la vita al figlio di immigrati il cui stato nessuno è in grado di comprendere. Il sindaco di Paliano Domenico Alfieri ha avuto reazioni condivise ed apprezzate; il collega di Colleferro Pierluigi Sanna fatica ad ammettere che le notti colleferrine, come quelle degli altri centri limitrofi, non coincidono con la sua visione di città ideale.

Colleferro può fare affidamento sulla presenza di un buon numero di carabinieri, poliziotti e finanzieri; eppure non è bastato. Invocare lo stop alla movida è anacronistico, neppure il covid è riuscito a trattenere in casa i giovanissimi dopo la mezzanotte. Maggiori controlli e più severi provvedimenti, però, non possono attendere. I residenti raccontano di situazioni di invivibilità, di timore nell'uscire di casa e di episodi di spaccio ed altro tra le aiuole dei giardini pubblici. Che la morte di un giovanissimo serva almeno a cambiare uno stato di cose inaccettabile. Una società malata non può adagiarsi sulla debolezza di alcuni magistrati e sulla inesistenza di interventi nel sociale, scuse assolutamente non accettabili. I comuni non possono spendere e spandere per spettacoli pirotecnici e investire zero per combattere o almeno provare a comprendere il disagio giovanile.

Willy e il sogno di giocare nell'As Roma: la squadra vicina alla famiglia 3 ore fa Tutto il mondo si stringe, oggi, intorno alla famiglia di Willy Monteiro Duarte, il giovane picchiato a morte a Colleferro per aver tentato di sedare una rissa, cercando di convicere cinque aggressori a non usare la violenza. Tra i tanti messaggi di cordoglio, c'è anche quello dell'As Roma, la squadra del cuore del giovane Willy: "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista". di: La Redazione

Omicidio Monteiro: i quattro arrestati presi fuori dal bar dopo la fuga 11 ore fa Sono scappati subito dopo l'aggressione. A bordo di un Suv in direzione di Artena. E le telecamere di videosorveglianza del Comune di Colleferro hanno registrato il passaggio di quell'auto, un'Audi Q8, che intorno alle 3 sfrecciava a tutta velocità. Ma il gruppo dei presunti aggressori di Willy di strada ne ha fatta poca. Il quartetto, composto da ragazzi tra i 21 e i 25 anni di Artena, è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Colleferro l'altra notte a piedi nei pressi di un bar del paese, probabilmente la loro prossima meta. E tutti e quattro sono stati arrestati, nel pomeriggio di ieri, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Sono due fratelli, Marco e Gabriele Bianchi, 24 e 25 anni, atleti di arti marziali miste, e di Francesco Belleggia, 23, e Mario Pincarelli, 21. I militari dell'Arma ci hanno messo poco a risalire alla loro identità e a rintracciarli. Secondo l'accusa, tutto sarebbe nato nei pressi di un locale di Colleferro. In un primo momento è stato preso di mira un amico di Willy. A quel punto, sarebbe intervenuto il ragazzo di origini capoverdiane per difendere l'amico, chiedendo agli altri di lasciarlo stare e di fermarsi. Un'intromissione che non sarebbe stata gradita per nulla dal branco. A quel punto - secondo quanto emerso nella giornata di ieri dopo ore di ricostruzione sentendo decine di testimoni - sarebbero intervenuti i ragazzi di Artena che si sono poi accaniti sul corpo di Monteiro Duarte con calci e pugni. Una violenza inaudita con colpi anche alla testa di Willy che è caduto a terra e non si è più rialzato. Fatale potrebbe esser stato proprio uno dei calci al capo, ma questo lo dirà l'autopsia disposta dalla Procura di Velletri che coordina le indagini. Feriti leggermente anche due ventunenni di Colleferro, che non conoscevano né gli aggressori né la vittima e che sono intervenuti in difesa del ragazzo. Per loro dieci giorni di prognosi. Gli aggressori, subito dopo esser stati rintracciati e in quel momento solo sospettati, sono stati condotti in caserma dove a lungo sono stati interrogati anche una quindicina di ragazzi presenti in quei momenti a Colleferro. Le indagini sono state condotte dal capitano Ettore Pagnano, comandante della Compagnia, dal tenente Agatino Roccazzello del Nucleo operativo e dal maresciallo Antonio Carella, comandate della Stazione. Dopo ore di interrogatori e di incroci dei dati acquisiti, anche grazie alle telecamere del Comune di Colleferro che hanno fornito un prezioso contributo alle indagini, il cerchio si è stretto intorno ai quattro di Artena. Per loro è così scattato l'arresto in flagranza di reato con la contestazione di omicidio preterintenzionale. Nella serata di ieri sono stati condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Momenti di tensione all'esterno della caserma al momento dell'uscita delle auto dei carabinieri con a bordo gli arrestati. Sono volati insulti e anche qualche oggetto contundente. di: Raffaele Calcabrina

Omicidio Willy, sono di Artena i quattro ragazzi arrestati Ieri alle 19:30 Sono tutti di Artena, come ipotizzato nelle scorse ore, i quattro giovani arrestati dopo l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso di botte a Colleferro nel corso della notte scorsa.

Stando a quanto trapelato poco fa, infatti, i quattro artenesi finiti in manette dopo ore di interrogatori sarebbero dei ragazzi di età compresa fra i 22 e i 26 anni. Due di loro sono fratelli e praticano una disciplina sportiva da combattimento; gli altri due sono dei loro amici. Tutti sono ora accusati di omicidio preterintenzionale in concorso.

A quanto sembra, Willy - che lavorava all'Hotel degli Amici di Artena - sarebbe morto a causa del violento pestaggio subito dopo essere intervenuto in una rissa a difesa di un amico. L'autopsia sul suo corpo sarà fondamentale per capire le ragioni del decesso. Gli aggressori, invece, si erano dati alla fuga proprio verso Artena, ma grazie alle rapide indagini messe a punto dai carabinieri della Stazione di Colleferro e della locale Compagnia sono stati rintracciati nel giro di poco tempo e portati in caserma. Ora finiranno in carcere. di: La Redazione