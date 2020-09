Sono 12 le persone morte per coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri in Italia. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 278.784. In totale, dall'inizio dell'epidemia, l'Italia conta 35.553 morti. Le persone in terapia intensiva sono 142, rispetto a ieri 9 in più. Questi i dati sul sito della Protezione civile.



Continuano ad aumentare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 1.719, 36 in più di ieri, mentre le terapie intensive salgono di 9 unità e arrivano a 142. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.132.