Chiusura per la farmacia di Spigno Saturnia. L'ha richiesta la Asl, dopo che un dipendente è risultato positivo al tampone. L'Azienda Sanitaria nella richiesta presentata al sindaco del paese, Salvatore Vento, ha altresì consentito la possibilità di poter comunque distribuire i farmaci salvavita e assicurare i servizi emergenziali. Il sindaco Vento, in seguito alla richiesta della Asl ha firmato l'ordinanza di chiusura. Una prassi prevista dalle normative vigenti e che Salvatore Vento ha seguito, pronto a revocare il provvedimento una volta effettuata tutta la procedura del caso. Ovviamente è stata disposta la sanificazione del locale, che è stata effettuata già nella giornata di ieri, ma ora sarà necessario che la Asl riceva la documentazione certificata della "bonifica" effettuata. Ieri le serrande dell'esercizio commerciale erano chiuse, ma considerata l'importanza del servizio, c'è da ipotizzare che la riapertura avverrà in tempi brevi. Del resto la sanificazione è stata effettuata e quindi c'è solo da attendere il sopralluogo della Asl, che dovrà dare l'ok alla riapertura.