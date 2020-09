Era rimasto incastrato nel motore di un'auto parcheggiata, ma è stato salvato dai vigili del fuoco. Ha trovato il lieto fine, la travagliata avventura di un gatto che, questa mattina, non riusciva ad uscire dal cofano di una vettura in sosta in corso Giovanni XXIII, tra un bar e il teatro Europa. A segnalare il problema è stato un passante, che ha udito i lamenti del gatto.

Sul posto una squadra del distaccamento di Aprilia, che hanno portato in salvo l'animale.