Arriva puntuale, come ogni martedì, l'aggiornamento del Comune di Pomezia rispetto all'emergenza Coronavirus sul territorio comunale.

Nello specifico, rispetto a pochi giorni fa, a Pomezia sono stati registrati altri dieci casi di Coronavirus, tutti di rientro da viaggi o comunque facenti parte della rete di contatti delle persone già positive e isolati.

In totale, dunque, sono 39 gli individui positivi al Covid-19, con 37 di loro che sono in isolamento domiciliare e due ricoverati in apposite strutture ospedaliere.

Al contempo, però, ci sono tre guariti in più: dunque, in totale sono 75 le persone che hanno sconfitto il virus.

Infine, dal Comune hanno precisato che risultano essere 17 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo e non positivi.