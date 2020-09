Fiamme in un terreno in cui, da qualche giorno, alcuni operai erano intenti a togliere pali della recinzione e a sistemare il perimetro. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a domare un incendio che sta distruggendo un terreno tra via Guardapasso e via Torre del Padiglione ad Aprilia.

Non è chiaro se il rogo sia stato innescato per sbaglio o volutamente magari per dare fuoco a sterpaglie ed erbacce, fatto sta che il terreno è stato in buona parte "pulito" dalle fiamme.