E' una vera e propria impennata di casi positivi, quella registrata negli ultimi quindici giorni a Velletri.

Rispetto al 24 agosto, infatti, c'è stata una netta crescita di nuovi contagi. Quel giorno, infatti, il sindaco aveva reso noto come nove persone fossero positive al Covid-19, con altre 86 che avevano sconfitto il virus. Oggi, invece, i positivi sono diventati 34 e i guariti 89: ciò significa che in poco più di due settimane altre 25 persone hanno contratto il Coronavirus.

«Il riepilogo indica 34 casi positivi e 43 persone in contumacia, ossia che hanno obbligo di dimora nella propria abitazione in attesa dell'esito del tampone fatto per motivi precauzionali - ha affermato il sindaco, Orlando Pocci -. La situazione della pandemia a Velletri è in continua evoluzione e riflette l'andamento nazionale sia per numero di nuovi casi positivi e sia per la loro tipologia con coinvolgimento di numerosi giovani. L'età media attuale delle persone positive è di 37,64 anni contro i 52,18 anni che si registravano fino al mese di maggio. Molti sono asintomatici e solo 5 sono ricoverati con un'età media di 79,5 anni e nessuno, per fortuna, versa in condizioni critiche. L'aumento dei casi che si è registrato - ha concluso Pocci - è stato determinato dalle persone che sono rientrate dalle vacanze che hanno generato dei piccoli cluster tra i familiari o i conoscenti».