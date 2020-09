Hanno bloccato per mezz'ora via Santa Maria, a Nettuno, per protestare contro la precaria condizione dei loro palazzi, che hanno i garage pieni di liquami.

Stiamo parlando dei residenti delle case popolari del Comune di Roma che si trovano a Nettuno, in via Santa Lucia Filippini: dal 3 settembre scorso, infatti, la loro situazione si è fatta difficile, visto che un incendio divampato nei garage ha distrutto le tubature dei bagni, interrompendo la discesa dei liquami verso le fogne. I servizi igienici, però, vengono usati comunque e i liquami finiscono nei garage, col risultato che il maleodore e le condizioni igieniche stanno mettendo a rischio l'incolumità delle persone.

Per chiedere un intervento, dunque, gli abitanti hanno deciso di protestare bloccando la strada: sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti del commissariato di Anzio e quelli della polizia locale di Nettuno.

Anche il sindaco Alessandro Coppola ha inviato una nota al dipartimento Patrimonio e Politiche abitative del Campidoglio spiegando cosa sta accadendo in via Santa Lucia Filippini e chiedendo un rapido intervento per sanare la situazione.