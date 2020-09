Nuova crescita di casi di Coronavirus in Italia. Nella giornata di oggi, infatti, il ministero della Salute ha ufficializzato altri 1.370 contagi (contro i 1.108 di ieri), con il totale dei casi dall'inizio della pandemia che ha raggiunto quota 280.153 perosne.

Tra queste, quelle attualmente positive al Covid-19 sono 33.789, ossia 796 in più rispetto a ieri: 143 di loro sono in Terapia intensiva, 1.760 sono ricoverate con sintomi e le restanti 31.886 sono in isolamento domiciliare.

Sul fronte dei guariti, invece, si registrano 563 negativizzati in più, con il totale di chi ha sconfitto il virus che sale a 210.801 individui.

Dieci, poi, i decessi registrati: le vittime dall'inizio della pandemia diventano quindi 35.563.

Infine, il dato sui tamponi: ne sono stati eseguiti 92.403 in 24 ore, per un totale di 9.364.213 dall'inizio dell'emergenza.