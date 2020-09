"In data odierna ci è stato comunicato un caso di positività al Covid". Si apre così un post pubblicato nel corso del pomeriggio sul profilo Facebook del Comune di Roccagorga, attraverso cui l'ente ha voluto informare i cittadini rispetto a quanto accaduto.

"È una persona che già preventivamente, sentendosi poco bene, si era posto in isolamento fiduciario anche su consiglio del suo medico - prosegue il post pubblicato sulla pagina del municipio -. La Asl sta facendo le dovute indagini epidemiologiche per stabilire chi sono coloro che, essendo venute in contatto con la persona in questione, debbono essere sottoposte ad accertamento sanitario. Invitiamo tutti alla calma ed al rispetto della sensibilità individuale. Contemporaneamente ricordiamo a tutti la necessità di mantenere sempre il rispetto delle regole fondamentali di prevenzione del contagio. Purtroppo come avete visto dai quotidiani comunicati della Asl i contagi continuano, non siamo fuori dall'emergenza e non dobbiamo abbassare la guardia".