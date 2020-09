Non manca l'auspicio finale: "Siamo per ora ad un livello molto basso. Dipende da noi mantenerlo così".

"Purtroppo anche in questo momento doloroso e drammatico - ha affermato il sindaco facendo riferimento al terribile omicidio di Willy Monteiro - si riaffaccia il Coronavirus in mezzo a noi. Trattasi di dipendente di struttura socio-sanitaria dei Castelli. Il nostro concittadino fortunatamente sta bene".

La città di Artena non è più Covid free. Nel corso della serata, infatti, il sindaco Felicetto Angelini ha comunicato che la Asl Roma 5 ha registrato un nuovo caso di Coronavirus sul territorio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli