Un incidente domestico si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri all'estrema periferia di Velletri, nella zona di campagna al confine con i Comuni di Lariano, Artena e Cori.

In particolare, stando alle prime indiscrezioni riguardo a ciò che è accaduto intorno alle 17.30, un uomo che stava effettuando alcuni lavori di riparazione del sottotetto della sua casa in via Catalini (una traversa di via della Caranella, ndr) ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla scala su cui si trovava.

In particolare, pare che l'uomo si fosse issato sulla scala dal balcone sottostante tre metri il sottotetto quando, improvvisamente, sarebbe caduto all'indietro proprio sul balcone.

Nell'impattare col pavimento, l'uomo sarebbe rimasto ferito in modo grave: di conseguenza, nel giro di pochi attimi, un familiare ha chiamato i soccorsi, con l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e un elicottero del sistema sanitario regionale che sono arrivati in via Catalini in pochissimi minuti.

L'elicottero è atterrato in un campo incolto che si trova all'incrocio fra via Catalini e via della Caranella: qui, una volta stabilizzato e dopo una attenta valutazione delle sue condizioni cliniche, l'uomo ferito è stato portato dai sanitari.

Il personale dell'elicottero, poi, ha preso il volo con l'uomo a bordo, dirigendosi verso l'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, nel cui Pronto soccorso l'uomo è entrato in codice rosso.

Tra l'altro, l'incidente di ieri è solo l'ultimo di una serie di fatti simili registrati ai Castelli Romani: solo poche ore prima, a Genzano di Roma, un operaio edile della zona era caduto da un tetto, perdendo la vita. Qualche giorno fa, invece, un uomo era caduto da un'impalcatura a Rocca di Papa, restando ferito.