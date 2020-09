C'è un nuovo caso di Coronavirus nel paese di Maenza. A comunicarlo è il sindaco Claudio Sperduti che con una nota ha informato la cittadinanza di un nuovo positivo: "Pochi minuti fa sono stato contattato da un Funzionario ASL che mi ha comunicato la positività al Covid 19 di un nostro concittadino. Il paziente asintomatico sta bene e da ieri è in quarantena. Sono stati posti in quarantena altri suoi congiunti e parenti. Verranno poste in quarantena anche quelle persone che hanno avuto contatti con la paziente e che verranno contattate oggi stesso da un funzionario ASL. Invito tutti a mantenere la calma e rispettare le disposizioni orami a tutti note. L'uso delle Mascherine e distanziamento sociale. A presto per eventuali ulteriori aggiornamenti".