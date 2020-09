Anche a Norma è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus. Lo ha segnalato attorno all'ora di pranzo il sindaco Gianfranco Tessitori, specificando che la Asl di Latina ha comunicato al municipio del paese lepino la positività al Covid-19 di una persona trovata positiva dopo il tampone oro-faringeo.

L'individuo in questione è attualmente asintomatico, con gli altri familiari conviventi che saranno presto sottoposti a un controllo specifico.

«Si stanno predisponendo, da parte della Asl, controlli per cercare di rintracciare tutti i contatti. Comunicheremo aggiornamenti di volta in volta - ha affermato il sindaco -. Ci appelliamo come sempre al senso di responsabilità di tutti nell'attenersi rigidamente alle semplici regole igienico-sanitarie previste, ossia uso mascherina secondo le indicazioni di legge, distanza sociale e lavaggio frequente delle mani al fine di evitare la diffusione dei contagi».