Nella giornata di oggi, attorno alle 9 del mattino, i carabinieri di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne nato in India, formalmente senza fissa dimora ma di fatto domiciliato in città.

L'accusa formulata è quella di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti: alla vista dei carabinieri, infatti, l'uomo ha provato a disfarsi di quattro involucri contenenti - in totale - 25 grammi circa di eroina.

I carabinieri, però, li hanno prontamente recuperati e sequestrati, arrestando l'uomo che è stato tradotto in Tribunale per il processo con rito direttissimo.