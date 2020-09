Chiaramente, sono stati avvisati i soccorsi, che in questi minuti si stanno recando sul posto: più tardi sarà possibile saperne di più rispetto a quanto sta accadendo.

Al momento le cause non sono note, ma le fiamme sono molto alte e una grossa nuvola di fumo nero sta attanagliando la zona.

Attimi di paura, in questi istanti, a Spigno Saturnia: poco fa, infatti, un vasto incendio è divampato all'interno dello "Splash", una grossa struttura sportiva con scivoli acquatici, piscine, palestre e altro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli