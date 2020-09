Ben 35 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio, nella nostra provincia. Questa la fotografia odierna resa nota dalla Asl di Latina: i contagi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna (1), di Cori (2), di Formia (4), di Latina (9), di Maenza (1), di Norma (1), di Roccagorga (1), di Rocca Massima (1), di Sezze (3) e di Terracina (6). La stessa Asl pontina ha anche comunicato 2 casi positivi non residenti in provincia.

Il quadro generale dell'emergenza sanitaria vede 876 casi; il 15,23 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 556 guariti; 37 deceduti; 283 positivi di cui 233 trattati a domicilio.

"Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al "drive-in" e ridurre i tempi di attesa necessari per l'esecuzione dei tamponi - ha sottolineato la Asl - si raccomanda l'utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati

dal Dipartimento di Prevenzione di questa ASL. Si raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell'esito del tampone".