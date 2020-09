Vasto incendio in corso sul territorio di Sezze: in particolare le fiamme stanno distruggendo la vegetazione attigua a via Sorana, con la strada che è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e diverse squadre della protezione civile: il tratto in questione è quello che collega il quartiere Colli alla zona di Ceriara.

Il fuoco, che non è lontano dalle case, è tenuto sotto controllo sul versante delle abitazioni, ma si attendono i mezzi aerei per lo spegnimento definitivo.

L'area, lo ricordiamo, negli anni scorsi è stata più volte interessata dagli incendi.

In più, nel corso della mattinata di oggi anche a Roccagorga c'è stato un rogo: parliamo di un incendio registrato in località Pozzi, spento e bonificato dopo ore di lavoro.