L'incendio allo "Splash" di Spigno Saturnia è devastante.

Le fiamme, divampate all'interno della grossa struttura sportiva che si trova sulla Superstrada 630 che collega Formia a Cassino, hanno distrutto le aree della piscina, della palestra, del bar, degli spogliatoi e tutta la copertura in legno. Un materiale, proprio il legno, che ha rappresentato un facile veicolo per le fiamme, sospinte dal forte vento che spirava in zona.

Sul posto, chiaramente, sono subito arrivati i soccorsi: presenti i vigili del fuoco di Castelforte e di Gaeta, le associazioni di protezione civile di Spigno e Minturno con tre autobotti, i carabinieri di zona e il sindaco Salvatore Vento.

Chiaramente, la strada è stata bloccata per le operazioni di soccorso e una casa è stata fatta evacuare.

Al momento, chiaramente, le cause delle fiamme devono ancora essere definite, ma i danni sono inestimabili. La struttura, che al momento del rogo pare fosse vuota, è un punto di riferimento per il territorio ed era pronta ad affrontare la stagione sportiva invernale, dando lavoro a decine di famiglie.