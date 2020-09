In Italia si registrano 1.434 nuovi casi di Coronavirus: lo ha comunicato il ministero della Salute nel corso del pomeriggio, spiegando come i contagi siano 64 in più rispetto all'incremento di ieri.

In totale, dunque, i casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia sono diventati 281.583: tra questi ci sono 34.734 persone attualmente positive al virus, ossia 945 in più di ieri. 32.806 sono gli individui in isolamento domiciliare, 1.778 quelli ricoverati con sintomi e 150 quelli ospitati nelle terapie intensive degli ospedali.

Al contempo, cresce anche il numero delle vittime rispetto a ieri: oggi se ne registrano 14, con il totale dei decessi che raggiunge quota 35.577 morti.

Infine, il dato sui guariti: sono 471 in più di ieri, per un totale di 211.272 negativizzati.