Come raccontato da Repubblica, il trapper è stato accusato di aver rubato un furgone della società Bartolini. Non solo: il 23enne ha filmato il tutto con il suo telefonino e ha pubblicato il video sul suo canale YouTube (il filmato è stato rimosso).

Era appena uscito dagli arresti domiciliari, in cui era ristretto nella sua casa nel quartiere Parioli di Roma dopo essere stato accusato di aver rapinato due fan dei loro smartphone alla stazione Termini. Oggi, il trapper romano Gallagher, al secolo Gabriele Magi, è stato accusato di furto dalla polizia postale di Latina e la Procura ha aperto un fascicolo a suo carico.

