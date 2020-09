Nel tardo pomeriggio di ieri, a Scauri, più precisamente nella frazione Marina in via Starzetta, i carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un 37 enne di Gaeta.

In particolare lo stesso, durante mirato controllo inserito nell'ambito di predisposti servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva trovato in possesso di due dosi di cocaina, occultate all'interno di un pacchetto di sigarette e della somma di euro 610.

La successiva perquisizione effettuata presso la propria abitazione consentiva di rinvenire ulteriori quattro dosi cocaina, 1,65 grammi di hashish occultate e materiale utile per il confezionamento della droga. Quanto rinvenuto, ossia 8.10 grammi di cocaina e l'hashish, è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso, mentre il prevenuto trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.