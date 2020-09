La scorsa notte, alle ore 04.25 circa, in via San Carlo da Sezze a Latina, i carabinieri del locale Nor - Sezione Radiomobile, nell'ambito di servizio di controllo del territorio, in seguito alla segnalazione pervenuta dalla centrale operativa, traevano in arresto in flagranza di reato, un 48enne del capoluogo ed un 30enne di origini romene.

In particolare i due, dopo aver forzato la porta di emergenza della sede dell'Inail e praticato un foro su un muro, si introducevano nell'adiacente esercizio commerciale Acqua & Sapone ma l'immediato intervento dei carabinieri operanti, coadiuvati dalla Squadra Volante della Questura di Latina, consentiva di bloccare i predetti mentre erano intenti ad asportare prodotti vari dai locali.