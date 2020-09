Un esemplare di granchio blu nelle acque di Sabaudia continuano gli "avvistamenti" sul litorale pontino. Non è una buona notizia. Si tratta infatti di una specie "aliena" che sta invasiva avvistata anche altre regioni tra cui la Sicilia e la Puglia. Per quanto riguarda Sabaudia, l'esemplare di granchio blu (in foto) si trovava su un tratto non lontano dagli scogli tra i cosiddetti "sabbioni". Nei giorni scorsi altri esemplari di granchio blu erano stati segnalati in località Rio Martino. Un'altra specie che si aggiunge alle molte aliene invasive presenti anche nelle aree protette comprese quelle vegetali.