Corona virus, Italia: 1.597 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 1.434 di ieri. In lieve calo i tamponi effettuati: 94.186 contro i 95.990 di 24 ore fa. Il numero totale dei casi sale a 283.180. Cala rispetto a ieri il numero dei decessi, 10 contro i 14 di mercoledì, per un totale di 35.587. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto.



Queste le cifre diffuse, nel quotidiano bollettino, dal Ministero della salute. Sono 58 in più in Italia nelle ultime 24 ore i ricoverati positivi al coronavirus con sintomi: 1.836 in totale contro i 1.778 di ieri. Crescono anche le persone in terapia intensiva: 16 in più, 164 contro i 150 di ieri. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 33.708 persone, ovvero 902 in più nelle ultime 24 ore.