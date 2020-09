Ha raccontato di essere stata violentata da due ragazzi romani più grandi di lei che come lei ad agosto erano in vacanza a San Felice Circeo. L'episodio è avvenuto in un piccolo tratto di spiaggia libera nella notte di Ferragosto. La Procura di Latina ha aperto un'inchiesta su una storia su cui gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce: una studentessa di 19 anni di Roma, ha presentato una denuncia al commissariato di polizia di San Basilio, raccontando di aver subito abusi sessuali in spiaggia. Le modalità con cui sarebbero avvenuti i fatti sono molto cruente. La ragazza ha riferito che una volta che si è ripresa dallo choc è andata anche a farsi refertare al Pronto Soccorso dell'ospedale di Fondi.

Sul caso su cui viene mantenuto uno stretto riserbo, sono in corso accertamenti da parte della polizia e del pubblico ministero Martina Taglione, titolare del fascicolo. I due ragazzi, che hanno 24 e 25 anni e sono residenti nella zona di Roma Sud e che sono di buona famiglia, erano anche loro in vacanza al Circeo e sono indagati a piede libero.