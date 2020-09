Un grave episodio di cronaca si è consumato questa mattina a Borgo Hermada, nel comune di Terracina. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe accoltellato la moglie e poi avrebbe tentato il suicidio. A riportare le ferite più importanti è stato l'uomo, che è stato trasportato in gravi condizioni con l'eliambulanza al San Camillo di Roma. La donna trasportata invece al Fiorini di Terracina. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

