La zona dei 25 Ponti, nel territorio comunale di Gaeta, questa mattina è stata teatro di un incidente che ha visto coinvolti due auto, una Bmw ed una Fiat Punto, ed un furgone. Per cause ancora in fase di accertamento, i tre mezzi sono entrati in collisione, con il furgone che in seguito all'urto violento, superando il guardrail, è finito in un terreno sottostante ribaltandosi su un lato. Sul posto tre ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per regolare la viabilità.