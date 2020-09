Dal sopralluogo effettuato nella mattinata odierna dai Tecnici dell'Esercito, portati a Ventotene da una motovedetta della Guardia di Finanza, si è potuto appurare che l'ordigno ancora attivo è una "bomba a grappolo" lanciato da un aereo, residuato della Seconda Guerra Mondale. Messi in sicurezza l'ordigno bellico, resta ora da pianificare il suo brillamento attraverso l'attivazione delle previste procedure a cura della Prefettura di concerto con il Comune, gli artificieri e le Forze dell'Ordine.

È stato individuato nella spiaggia di Cala Nave, a Ventotene, un ordigno bellico di grosse dimensioni. Il rinvenimento veniva immediatamente segnalato alla Prefettura dai Carabinieri mentre i volontari dell'Associazione Protezione Civile Isole Ponziane, sotto la guida delle Autorità locali, provvedevano a sbarrare ed interdire la zona iniziando una sorveglianza a vista giorno e notte in attesa degli Artificieri dell'Esercito attivati dalla Prefettura.

