Diciannove contagi in più rispetto all'incremento di ieri, con il totale dei nuovi casi che ha toccato quota 1.616. E' la situazione dell'epidemia di Coronavirus in Italia, con il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia che ha toccato quota 284.796 persone.

Un dato, questo, che comprende i 36.767 attuali positivi, che sono 1.059 in più di ieri: fra chi è attualmente affetto dal Covid-19, ci sono 34.743 persone in isolamento domiciliare, 1.849 individui ricoverati in ospedale e 175 pazienti in Terapia intensiva.

Dieci, invece, le persone decedute in 24 ore: in totale, le vittime della pandemia sono diventate 35.597.

Infine, il dato sui guariti: sono 547 in più rispetto a ieri, per un totale di negativizzati pari a 212.432 persone.