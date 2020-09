Aveva conosciuto uno dei due indagati quando era arrivata in vacanza al Circeo, diverse settimane prima che questa storia finisse con una denuncia e un'accusa pesante. Era nata una simpatia reciproca e a seguire un flirt. La studentessa romana di 19 anni che ha denunciato di essere stata violentata da due ragazzi anche loro di Roma che vivono nella zona dell'Eur, ha ricostruito quella notte in una denuncia che ha presentato alcuni giorni dopo i fatti contestati agli agenti del commissariato di polizia di San Basilio.

Agli atti dell'inchiesta è finito anche il certificato medico dell'ospedale San Giovanni di Dio a Fondi dove la ragazza è andata a farsi refertare.

La ricostruzione offerta dalla 19enne è al vaglio da parte degli inquirenti che stanno cercando di allontanare ogni minima zona d'ombra per avere un quadro investigativo ancora più chiaro e lineare e raccogliere riscontri da una denuncia che presenta dei risvolti molto brutti.

I due ragazzi, entrambi incensurati e di buona famiglia, sono indagati a piede libero sulla scorta della denuncia presentata dalla ragazza.

I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso in una spiaggia libera di San Felice Circeo, a poca distanza in linea d'aria dal centro del paese e da La Cona, in una zona dove a volte alcune coppie cercano intimità e si appartano.

La ragazza che era insieme ad una comitiva e ad altre persone, quando ha incrociato il ragazzo con cui si stava frequentando al Circeo, si è sganciata dal gruppo e lo ha raggiunto: non era solo ma con un amico anche lui di Roma che dalla capitale era arrivato per trascorrere il Ferragosto.

La giovane a quel punto si sarebbe appartata e sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Una volta che si è ripresa dallo choc e ha elaborato quello che è accaduto e cioè che ha subito abusi sessuali da due ragazzi, ha deciso di denunciare il caso e in Procura a Latina è stato aperto un fascicolo dal pubblico ministero Martina Taglione, il reato ipotizzato è quello di violenza sessuale.