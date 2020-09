Denunciati per ricettazione in concorso tre uomini residenti a Latina. Si tratta di C.E. classe '87, M.R. classe '89 e F.A. classe '80, deferiti all'autorità giudiziaria dopo gli accertamenti effettuati dalla polizia di stato. E' accaduto tutto nella serata di venerdì, quando la Squadra Volante ha effettuato un controllo di una vettura di lusso, a bordo della quale viaggiavano due pregiudicati residenti nel capoluogo.

Dopo la perquisizione sono state rinvenute all'interno del veicolo apparecchiature elettroniche utilizzate per aprire le auto, nonché sofisticati sistemi capaci di captare ed inibire le frequenze degli antifurti e dei telecomandi di apertura.

Sono state rinvenute addosso ad uno dei due soggetti le chiavi di apertura di un box auto, ubicato nei pressi del luogo del controllo e intestato ad una terza persona. Il garage è stato perquisito e al suo interno è stata trovata un'autovettura Fiat 500 Abarth, risultata rubata nel mese di agosto scorso sul lungomare di Latina, oltre ad altre centraline elettroniche e parti di autovetture. Il box auto è stato sottoposto a sequestro penale unitamente alla refurtiva in esso rinvenuta e la vettura rubata, di rilevante valore economico, restituita al legittimo proprietario.