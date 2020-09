Due nuovi casi positivi al Coronavirus sono stati registrati, nel pomeriggio di oggi, a Roccagorga. Si tratta di contagi non ancora inseriti nel bollettino della Asl, diffuso alcune ore fa, e che sicuramente risulteranno nel conteggio del resoconto di domani.

"Questi nuovi casi non sono riconducibili ai primi registrati all'interno della nostra comunità perché non hanno avuto nessun contatto - spiega il sindaco Annunziata Piccaro - La Asl sta già facendo il lavoro di tracciamento dei contatti per cercare di mettere in sicurezza tutte le persone. Chiediamo sempre a tutti il rispetto delle regole ed auguriamo pronta guarigione ai nostri concittadini".