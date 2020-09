Continuano con una certa regolarità i contagi da Coronavirus in Italia: dopo i 1.616 casi di ieri, infatti, oggi si registrano 1.501 nuovi positivi. Un dato, questo, che porta a 286.297 i contagi accertati dall'inizio della pandemia a oggi.

Con l'incremento odierno, dunque, crescono anche le persone attualmente positive: sono 36.767, ossia 1.059 in più di ieri. Rispetto al totale, 37.503 persone sono in isolamento domiciliare, 1.951 sono ricoverate con sintomi e 182 sono in Terapia intensiva.

Sul fronte delle vittime, invece, si ha un lieve incremento con sei decessi: il totale di chi è morto "con" il Covid-19, dunque, sale a 35.603 individui.

Infine, il dato sui guariti: sono 213.191, ossia 759 in più di ieri.