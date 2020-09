Una lite animata tra due adolescenti è degenerata in aggressione, con una 17enne spintonata e fatta cadere a terra e l'altra che è scappata prima dell'arrivo della polizia.

È successo in piazza della Libertà in una zona particolarmente affollata di giovanissimi come ogni sabato sera.

Non è ancora chiaro il motivo della zuffa, ma per la ragazzina rimasta a terra dopo l'aggressione è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del servizio 118. I poliziotti della Squadra Volante hanno raccolto una serie di testimonianze per ricostruire i fatti.